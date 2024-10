Au Conseil de l'Europe, Assange témoigne pour la première fois depuis sa libération

Il doit être auditionné par une commission enquêtant sur "la détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits de l'homme".

Le débat se fera sur la base d'un rapport, porté par l'élue islandaise Thorhildur Sunna Aevarsdottir (Parti pirate), qui qualifie de "disproportionnées" les poursuites et condamnations subies par l'Australien de 53 ans, et le décrit comme un "prisonnier politique".

Il a alors été libéré et a regagné l'Australie, et ne s'est plus exprimé en public depuis, son épouse expliquant qu'il avait besoin d'intimité et de temps pour se rétablir.

Le Conseil de l'Europe, qui regroupe 46 pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme s'est constamment opposé à cette extradition.

Les propos de Julian Assange devant le Conseil de l'Europe pourraient, selon des observateurs, mettre à mal la demande de grâce présidentielle qu'il a adressée à Joe Biden pour effacer sa peine pour obtention et divulgation d'informations sur la sécurité nationale.