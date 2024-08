Au Nevada, la flambée de l'immobilier alimente l'amertume des électeurs

Le Nevada, comme d'autres Etats américains, a connu une flambée immobilière ces dernières années. De quoi nourrir les frustrations et peser sur l'élection présidentielle dans cet Etat clé, où Joe Biden a battu Donald Trump avec une courte avance à la présidentielle de 2020.

"Cela s'est avéré beaucoup plus difficile que nous le pensions", confie-t-elle à l'AFP.

A 29 ans, Mme Aguirre a vécu chez ses beaux-parents plus d'un an pour économiser. Mais l'apport accumulé par cette salariée d'une agence de mères porteuses et son mari, employé administratif d'un cabinet médical de 31 ans, n'a pas suffi.

Corin FAIFE, Sabrina BLANCHARD

Devenir propriétaire impliquait un crédit mensuel de 3.000 dollars, une somme inenvisageable pour ce couple de la classe moyenne.

"Nous n'avons jamais gagné autant d'argent, mais nous luttons plus que jamais, parce que le coût de la vie est absolument vertigineux", souffle cette mère de famille, encore marquée par l'explosion de l'inflation après la pandémie. "Il n'y a pas que le logement, vous avez vu le prix des courses, de l'essence ?"