Au Soudan, un an de guerre et aucune issue en vue

Pour l'ONU, le pays, déjà l'un des plus pauvres au monde avant la guerre, vit "une des pires catastrophes humanitaires, la pire crise de déplacement, et bientôt la pire crise de la faim du monde".

Il y a un an, les deux généraux au pouvoir au Soudan entraient en guerre. Depuis, humanitaires et experts dressent un triste tableau de chasse: famine, déplacement, violences sexuelles, violences ethniques, la liste est longue et aucune issue n'est en vue.

Depuis les premiers combats le 15 avril à Khartoum entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohammed Hamdane Daglo, des milliers de personnes ont été tuées --dont entre 10.000 et 15.000 dans une seule ville du Darfour selon l'ONU. Six millions et demi ont été forcées de se déplacer et près de deux millions d'autres de s'exiler.

Sur 48 millions de Soudanais, 18 sont en insécurité alimentaire aiguë, des centaines de milliers de femmes et d'enfants pourraient mourir de faim et les humanitaires se sentent impuissants entre refus de visas, droits de douanes exorbitants, pillages et lignes de front infranchissables.

Le secteur agricole, de loin premier pourvoyeur d'emplois dans ce qui était le grenier à grain de l'Afrique, n'est plus que terres brûlées. Les rares usines ont été bombardées, le système de santé n'existe quasiment plus et l'Etat dit avoir perdu 80% de son budget.