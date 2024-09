Au Timor oriental, le pape face au douloureux dossier de la pédocriminalité

Mgr Belo avait reçu le Prix Nobel 1996 pour son rôle central pour la défense des droits humains dans le pays, devenu indépendant en 2002 après plus de quatre siècles de colonisation portugaise et 25 ans d'occupation indonésienne.

En 2022, une enquête choc d'un hebdomadaire néerlandais l'a accusé - témoignage à l'appui - d'avoir agressé et violé de jeunes adolescents dans les années 1980 et 1990 et d'avoir acheté leur silence, forçant le Vatican à rendre publiques les sanctions qu'il avait imposées à l'évêque deux ans plus tôt.

- Visite en prison -

EMMANUEL DUNAND

Figure très respectée par les Est Timorais, Mgr Belo, aujourd'hui âgé de 76 ans avait démissionné de ses fonctions en 2002 en invoquant des raisons de santé et vit désormais au Portugal.

Malgré la lourdeur des accusations, le prélat bénéficie toujours d'un large soutien parmi les 1,3 million d'habitants du pays, dont 98% sont catholiques.