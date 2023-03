Aux Antilles "un parcours de vie entravé dans l'accès aux droits", selon la Défenseure des droits

La Défenseure des droits a constaté aux Antilles "un parcours de vie entravé dans l'accès aux droits" qui contribue au "climat de défiance caractérisé envers les institutions" des usagers des services publics dans ces territoires, dans un rapport paru lundi.

"Les situations les plus critiques sont connues" rappelle le rapport, pointant notamment "la distribution et l'assainissement de l'eau en Guadeloupe, les délais d'attente pour accéder à un médecin spécialiste, les difficultés à liquider les pensions de retraite en Martinique (...) ou encore, les difficultés liées à la dématérialisation des démarches administratives, accrues pour des populations où le taux d'illettrisme est plus important et où la fracture numérique est encore plus marquée".