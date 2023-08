Avant de comparaître, Trump dénonce "l'instrumentalisation sans précédent de la justice"

Il a accusé son rival démocrate Joe Biden d'être à la manœuvre derrière ces nouvelles poursuites judiciaires. "Les démocrates ne veulent pas faire campagne face à moi, sinon ils n'auraient pas recours à cette instrumentalisation sans précédent de la justice", a écrit le républicain sur sa plateforme Truth Social.

L'acte d'accusation de 45 pages publié mardi, qui fait notamment état d'un "projet criminel", lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d'altérer le processus de comptabilisation des résultats du vote de plus de 150 millions d'Américains, des inculpations inédites et d'autant plus graves qu'il était alors président en exercice.