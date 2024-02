Avant les Oscars, "Oppenheimer" de Christopher Nolan sacré meilleur film aux DGA Awards

Les autres réalisateurs qui concouraient cette année pour le prix du meilleur film de l'année décerné par la DGA étaient Martin Scorsese pour "Killers of the Flower Moon", Greta Gerwig avec "Barbie", Yorgos Lanthimos et son "Poor Things" et Alexander Payne avec "The Holdovers".

"Désolé, les gars ! Tout dépend de vous et de vos équipes. Et vous n'avez jamais été aussi performants qu'en réalisant +Oppenheimer+", a-t-il affirmé sur scène.

Le prix du meilleur documentaire est allé à "20 Days in Mariupol" ("20 jours à Marioupol") qui relate l'arrivée de la guerre dans une ville ukrainienne devenue le lieu de l'une des batailles les plus sanglantes de l'invasion russe.

"Aujourd'hui, ma ville natale a été bombardée et sept personnes ont été tuées, dont trois enfants. C'est donc un jour triste", a déclaré le réalisateur Mstyslav Chernov.

"En même temps, je reconnais le pouvoir du cinéma... lorsque ces gens fuient les bombes qui leur tombent dessus, ils vont s'asseoir dans les sous-sols et pour combattre leur peur, ils regardent des films", a-t-il ajouté.

Les DGA Awards récompensent également les oeuvres de télévision: "The Last of Us" a remporté le prix du meilleur épisode de série dramatique, et "The Bear" celui de la comédie.