Avec Bad Bunny, la révolution reggaeton est en marche

Des tubes endiablés, des chorégraphies savoureuses, des feux d'artifice... et, en prime, un cours magistral sur la musique des Caraïbes: le prince du reggaeton Bad Bunny a offert une prestation révolutionnaire à Coachella, dopée par son ascension vertigineuse.

A la foule en délire venue le voir vendredi au milieu du désert, et à l'ensemble de l'industrie, Benito Antonio Martinez Ocasio -- première tête d'affiche hispanophone de cet événement -- a fait passer un message sans équivoque: la musique latino a une influence profonde, durable, et extrêmement profitable sur la culture d'aujourd'hui.

"Je pense qu'ils sont progressivement en train de prendre en compte la demande de la population, et pas juste ce que l'industrie se contente normalement de promouvoir", analyse Vanessa Diaz, qui dispense un cours sur Bad Bunny à la Loyola Marymount University.

Et pour cause, les dizaines de milliers de fans à Coachella ont applaudi à tout rompre les tubes de "Un Verano Sin Ti", son dernier album au succès retentissant, et entièrement en espagnol.

- De la bachata aux Bee Gees -