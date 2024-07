Benjamin Netanyahu a quitté Israël pour une visite "très importante" aux Etats-Unis

M. Netanyahu deviendra mercredi le premier dirigeant étranger à s'exprimer quatre fois devant le Congrès américain -- réunion conjointe de la chambre des représentants et du Sénat -- devançant ainsi le Britannique Winston Churchill, qui s'y est exprimé à trois reprises.

Le voyage de M. Netanyahu à Washington intervient aussi sur fond de pression de son allié américain pour conclure un accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza, plus de neuf mois après le début la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre en Israël.

"Je dirai à mes amis des deux bords que, quel que soit le prochain président choisi par le peuple américain, qu'Israël reste l'allié solide et indispensable des Etats-Unis au Moyen-Orient", a ajouté M. Netanyahu selon le communiqué.

Hamas dans la bande de Gaza. Israël y a intensifié ses opérations ces dernières semaines, M. Netanyahu insistant sur le fait que la pression militaire était le seul moyen de libérer les otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre et de vaincre le Hamas.

"En cette période de guerre et d'incertitude, il est important que les ennemis d'Israël sachent que les Etats-Unis et Israël sont solidaires aujourd'hui, demain et pour toujours", a-t-il encore dit.