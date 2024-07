La Cour internationale de justice juge "illégale" l'occupation de la Palestine par Israël: Netanyahu évoque une "décision mensongère"

La plus haute juridiction de l'ONU a jugé vendredi que l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967 était "illégale" et qu'elle devait cesser "le plus rapidement possible", une décision qualifiée d'"historique" par les Palestiniens et de "mensongère" par Israël.

Vendredi, "la Cour a estimé que la présence continue d'Israël dans les Territoires palestiniens était illégale", a annoncé le juge présidant la Cour internationale de Justice, Nawaf Salam. "L'État d'Israël a l'obligation de mettre fin le plus rapidement possible à sa présence illégale dans les Territoires palestiniens occupés", a-t-il poursuivi.



Il s'agit d'une "décision mensongère", a de son côté estimé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. "Les Juifs ne sont pas des occupants sur leur propre terre", a-t-il martelé. "Aucune décision mensongère à La Haye ne peut déformer la vérité historique" et "la légalité des colonies israéliennes" ne "peut pas être contestée".



En juin 1967, pendant la guerre des Six Jours, Israël s'est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est au détriment de la Jordanie, du plateau du Golan au détriment de la Syrie, ainsi que de la bande de Gaza et de la péninsule du Sinaï au détriment de l'Egypte. Israël a ensuite commencé à occuper les 70.000 kilomètres carrés de territoires arabes saisis, une occupation plus tard qualifiée d'illégale par les Nations unies.



"Danger extrême"



La plupart des intervenants ont appelé, au cours d'audiences en février, à ce qu'Israël mette fin à l'occupation qui a suivi la guerre des Six Jours et certains ont averti qu'une occupation prolongée faisait courir un "danger extrême" à la stabilité au Moyen-Orient et au-delà.

L'ambassadeur d'Afrique du Sud aux Pays-Bas a dit aux juges que les politiques d'Israël dans les territoires palestiniens étaient une forme "encore plus extrême" de l'apartheid qu'a connu l'Afrique du Sud avant 1994.