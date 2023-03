Biathlon: les Français remportent le relais mixte, le Covid de retour pour la fin de saison

Dans une composition inédite, le relais mixte français de biathlon est parvenu à s'imposer dimanche en fin de matinée à Nove Mesto (République tchèque), alors que la menace du Covid plane sur la fin de saison.

Sur la liste de départ dimanche, trois des quatre Français n'avaient pas encore été alignés en relais mixte (4x6 km): Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo et Éric Perrot. Colombo en était même à son premier relais en Coupe du monde, alors que Jeanmonnot et Perrot en comptaient jusque-là respectivement sept et trois.

Dans cette équipe fortement remaniée après le test positif au Covid de Quentin Fillon Maillet et la fin de saison anticipée d'Émilien Jacquelin, Fabien Claude a pourtant été lancé dans les meilleures conditions, en tête avant le dernier relais, grâce à des performances très solides de Jeanmonnot, Colombo et Perrot derrière la carabine, malgré des conditions de vent compliquées.

"On a dû faire une composition d'équipe un peu inédite, mais comme je leur disais, avant la course il n'y a rien de fait. On pouvait aller chercher la gagne", a commenté Fabien Claude au micro de la chaîne L'Équipe après la course.

La Norvège était privée des frères Johannes et Tarjei Boe, positifs au Covid samedi matin, auteurs d'un doublé sur la poursuite samedi après-midi (Johannes devant Tarjei) tout en se sachant positifs (la Fédération internationale n'interdit pas cet hiver le départ de biathlètes positifs au Covid), et qui ont renoncé aux relais (mixte et mixte simple) dimanche. - Sans faute de Claude -