Biden annonce de nouvelles mesures pour alléger la dette étudiante

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi "un nouveau plan" pour alléger la dette étudiante "aussi rapidement que possible". Cela après avoir essuyé un revers sur le sujet devant la Cour suprême.

"Je sais qu'il y a des millions d'Américains qui se sentent déçus, découragés, et même un peu en colère, à cause de l'arrêt pris par la Cour aujourd'hui sur la dette étudiante, et je dois admettre que moi aussi", a-t-il déclaré.