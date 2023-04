Biden et les républicains engagent un nouveau round sur la dette américaine

Le président s'est présenté en adversaire de la "théorie du ruissellement" - selon laquelle l'enrichissement des grandes fortunes et des multinationales "ruisselle" automatiquement vers les classes populaires - et en champion des emplois industriels et syndiqués.

"Vous croyez que (Kevin McCarthy) a dit aux riches et puissants qu'il était temps d'être à la hauteur et de payer leur juste part d'impôts? Pas un mot", a lancé le démocrate de 80 an, partisan d'une augmentation de la pression fiscale sur les plus favorisés.

"A-t-il dit aux multinationales d'arrêter de cacher leurs bénéfices dans des paradis fiscaux et de délocaliser des emplois? Je n'ai rien entendu de tel", a-t-il continué, en reprochant aussi aux républicains de vouloir sabrer dans les dépenses sociales.