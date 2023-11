Birmanie: 75 civils tués et 200.000 déplacés suite aux combats dans plusieurs régions

"Les premières informations en provenance du terrain indiquent que 75 civils, dont des enfants, ont perdu la vie et que 94 personnes ont été blessées", a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (UNOCHA) dans un communiqué.

Soixante-quinze civils ont été tués et plus de 200.000 personnes ont été déplacées à la suite des combats lancés le mois dernier contre l'armée birmane par une alliance de groupes ethniques minoritaires, ont indiqué mercredi les Nations unies.

"Depuis le 14 novembre, plus de 200.000 personnes" dans les Etats de Shan, Chin, Kayah et Mon et dans la région de Sagaing ont été "déplacées de force en raison des combats", a ajouté l'UNOCHA.

Les combats ont éclaté le 27 octobre dans le nord de l'Etat Shan, près de la frontière avec la Chine, dans une attaque lancée par une union formée par l'Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l'Armée d'Arakan (AA) et l'Alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA).

Cette offensive représente pour les généraux au pouvoir une menace militaire d'une ampleur inédite depuis le coup d'état de 2021, selon des analystes.