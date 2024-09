Blinken appelle Pékin à cesser d'"alimenter la machine de guerre russe" en Ukraine

La rencontre de vendredi survient quelques jours après que le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine mettait l'Asie et les Etats-Unis "à l'épreuve" en raison de son comportement de plus en plus "agressif", notamment en mer de Chine méridionale et vis-à-vis de Taïwan.

Pékin considère l'île comme l'une de ses provinces et dénonce le soutien de Washington à Taïwan, ainsi que le passage de navires de guerre américains, et, pour la première fois cette semaine, japonais, dans le détroit de Taïwan.

Les rencontres de haut niveau se multiplient entre Chinois et Américains pour apaiser les tensions.

Selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères, lors de sa réunion avec Antony Blinken, Wang Yi a dénoncé la "répression" de l'économie chinoise, de son commerce et de son secteur technologique par les Etats-Unis.