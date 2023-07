A Bogota, participation record à la Marche des Fiertés

Plus de 100.000 personnes ont participé à la Marche des Fiertés dimanche à Bogota, la plus grande manifestation LGBTQ jamais organisée dans le pays, a déclaré la maire de la ville, Claudia Lopez, première maire lesbienne de la capitale colombienne.

"Ici, nous continuerons chaque jour et chaque heure à marcher avec fierté pour ce que nous sommes, parce que nous avons les mêmes devoirs et réclamons les mêmes droits. Pas un de plus, pas un de moins", a déclaré Claudia Lopez à la foule agitant des drapeaux arc-en-ciel et dansant dans le parc Simon Bolivar.