Breaking: les meilleurs danseurs mondiaux réunis à Paris avant les JO

"Quand on voit la liste des noms de celles et ceux qui ont gagné le BC One, on n'a qu'une envie c'est d'en faire partie. Mais cela demande énormément de travail", explique à l'AFP Bboy Dany, 35 ans, seul Français qualifié à ce stade pour les JO.

Invité par l'organisation, comme la Stéphanoise Bgirl Sissy, 16 ans et 3e des Mondiaux en Belgique le mois dernier, le Guyanais fait partie des favoris de la victoire finale grâce à son style original et énergique.

- "Battle" -