Burkina: attaque jihadiste meurtrière contre une localité près du Niger

Une attaque jihadiste meurtrière, dont le bilan exact est inconnu, a visé mardi la localité de Mansila, dans le nord-est du Burkina Faso, près du Niger, a-t-on appris dimanche de sources locale et sécuritaire.

"A l'heure actuelle alors que nous n'avons pas fini de pleurer nos morts, bon nombre de nos pères, mères, frères et sœurs sont portés disparus", poursuit cette association qui appelle les autorités à "restaurer la paix".

Le 11 juin, "des individus mal intentionnés ont pris d'assaut le détachement (militaire, ndr), nos maisons, nos commerces et toutes autres représentations du pays", indique l'association des élèves et étudiants de Mansila, dans un communiqué publié sur Facebook.

Aucun bilan officiel n'a été dévoilé et les autorités n'ont pas communiqué sur cette attaque qui a été revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda.

Le Burkina Faso - comme ses voisins le Mali et le Niger - est frappé depuis près de dix ans par des attaques de groupes jihadistes qui ont fait plus de 20.000 morts et deux millions de déplacés.

Les autorités affirment régulièrement obtenir des victoires sur les jihadistes, mais les attaques se poursuivent et une partie du territoire reste hors de contrôle de l'armée.