Canada: huit Indiens et Roumains meurent en tentant d'entrer aux Etats-Unis

Ils appartenaient à deux familles différentes, l'une canado-roumaine et l'autre indienne. Leurs corps ont été retrouvés non loin d'un bateau renversé appartenant à un homme toujours porté disparu de la communauté autochtone d'Akwesasne, située à la fois au Canada et aux Etats-Unis.

"Au total, huit corps ont été repêchés dans les eaux", a déclaré Shawn Dulude, chef du service de la police locale lors d'une conférence de presse.