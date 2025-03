Cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine: la Russie va-t-elle jouer le jeu?

Un cessez-le-feu d’un mois en Ukraine marque une pause dans les combats, mais son respect reste incertain. Entre la stratégie de Moscou, les tensions sur le terrain et le risque de manipulations, cette trêve pourrait rapidement être mise à l’épreuve. La Russie tiendra-t-elle vraiment parole ?

Un cessez-le-feu d’un mois en Ukraine semble être une bonne nouvelle, du moins en apparence. Mais cette trêve pourrait bien devenir l’un des défis les plus complexes du conflit. Sa tenue et sa durée auront un impact direct sur l’avenir de l’Ukraine, sa souveraineté et le soutien international dont elle bénéficie.

Après des centaines de milliers de morts des deux côtés, refuser un cessez-le-feu semble difficile. Moscou, en particulier, subit une pression croissante pour ne pas apparaître comme l’obstacle aux efforts de paix du président américain Donald Trump.