"C'est la seule formule possible pour que ce matériel arrive": l'avion de largage de l'aide belge s'est envolé ce midi à destination de Gaza

Un avion de la Défense s'est envolé vers 13h30 de l'aéroport militaire de Melsbroek ce lundi afin de lancer l'opération de largage d'aide humanitaire pour la population de la bande de Gaza. "Il s'agit de la seule formule possible aujourd'hui pour que ce matériel arrive à la population en souffrance", explique la ministre de la Défense Ludivine Dedonder.

L'avion de transport A400M a décollé avec le matériel B-FAST et un détachement de 40 militaires, comprenant les spécialistes en "airdrop", les pilotes et les techniciens. Il se rendra d'abord à Amman, en Jordanie, où l'opération est coordonnée avec d'autres nations. Le premier largage au-dessus des plages de la bande de Gaza aura lieu au plus tôt mercredi, au départ de l'aéroport de Zarqa.