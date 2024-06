Chine: courses effrénées de bateaux-dragons dans d'étroits cours d'eau

Cette discipline, que l'on pense née dans l'ancienne Chine, revêt désormais une dimension internationale et reste très populaire dans le sud du pays, symbole à la fois culturel et sportif.

Ce sport est réputé pour être physiquement éprouvant et exiger une coordination rigoureuse des rameurs.

"Il n'y a pas de courses de bateaux-dragons équivalentes en Chine, les autres se déroulent en eau libre", a souligné Xia Lei, un photographe de 62 ans venu spécialement de Shanghai pour la compétition de Foshan.

Car si à Hong Kong, la course se déroule généralement sur de vastes étendues d'eau, à Foshan, les équipes s'affrontent le long de cours d'eau beaucoup plus étroits, avec des équipages bien plus nombreux, composés de 30 à 40 rameurs.