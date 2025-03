Israël lance un "dernier avertissement" aux Gazaouis et menace "des mesures d'une envergure jamais vue"

Israël veut récupérer les 58 otages encore détenus par le Hamas, et cela, à n'importe quelle condition. 436 personnes ont été tuées lors des deux derniers jours dans des bombardements hébreux, selon la Défense civile de Gaza, et cela pourrait devenir encore pire, menace le ministre israélien de la Défense.

"Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas complètement sorti de Gaza, Israël prendra des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent. Nous vous conseillons de suivre le conseil du président américain : libérez les otages et débarrassez-vous du Hamas", a dit M. Katz dans une vidéo en hébreu diffusée par son bureau.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé mercredi aux Palestiniens dans la bande de Gaza un "dernier avertissement" exigeant qu'ils libèrent les otages israéliens et se "débarrassent" du Hamas, selon un communiqué de son bureau.

Des opérations déjà en cours

L'armée israélienne affirme avoir lancé mercredi une série d'opérations terrestres "ciblées" dans la bande de Gaza. Elle explique vouloir créer une zone tampon entre le nord et le sud du territoire palestinien.

Les troupes israéliennes ont pris le contrôle de la zone du corridor de Netzarim et se sont dirigés jusqu'à la route de Salah a-Din. Le corridor, d'une longueur de six kilomètres, divise le territoire palestinien en deux parties, l'une au nord et l'autre au sud. Israël l'avait mis en place au début de la guerre lancée en réponse à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Dans le cadre de la trêve avec l'organisation palestinienne islamiste, les militaires israéliens s'en étaient retirés.

Dans le même temps, l'armée déclare avoir déployé une brigade dans la partie sud de la frontière avec Gaza, afin de préparer de futures actions sur le territoire palestinien.

Il s'agit de la première incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu-temporaire le 19 janvier dernier.