Chine: une journaliste et militante #MeToo condamnée à cinq ans de prison

La journaliste Sophia Huang Xueqin était poursuivie à Canton (sud) en même temps que le militant syndical Wang Jianbing qui, lui, a écopé de trois ans et six mois de prison pour le même motif, selon le collectif. Les deux sont en détention depuis 2021.

Sophia Huang Xueqin avait décrit sur les réseaux sociaux son expérience de harcèlement sexuel quand elle était jeune journaliste dans une agence de presse étatique chinoise, à la suite du mouvement #MeToo. La journaliste a été accusée d'avoir "publié des articles et des discours déformés et provocateurs attaquant le gouvernement national sur les réseaux sociaux" et d'avoir "rassemblé des organisateurs à l'étranger pour participer à une formation en ligne sur des actions non-violentes", selon les captures d'écran.