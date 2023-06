Cisjordanie: le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la "désescalade"

"Les membres du Conseil de sécurité encouragent la prise de nouvelles mesures pour restaurer un calme durable et permettre une désescalade des tensions, et appellent toutes les parties à éviter des actions unilatérales qui pourraient attiser les tensions", a déclaré l'ambassadrice des Emirats arabes unis Lana Zaki Nusseibeh, au nom du Conseil qu'elle préside au mois de juin.

"Ils appellent à la retenue pour réduire la tension et éviter une nouvelle escalade", a-t-elle ajouté.

Le Conseil souligne également "les obligations et engagements des autorités israéliennes et palestiniennes à combattre et condamner le terrorisme sous toutes ses formes dans le respect du droit international".

"Il est important que les responsables de ces violences rendent des comptes pour de tels actes de violence", rappelle-t-il encore.