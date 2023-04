A Coachella, Angèle donne des leçons de français à l'Amérique

Les foules n'effraient pas cette jeune Belge de 27 ans à la carrière fulgurante, qui a collaboré avec l'artiste Dua Lipa et battu les records détenus par Stromae, phénomène de la chanson francophone.

Reste que monter sur une scène si convoitée prouve qu'elle est passée à un autre niveau.

"Ca fait beaucoup", dit-elle à l'AFP avant son concert vendredi soir, sourire aux lèvres et thé à la main, un bandana rose sur ses cheveux blonds.

"Mais je suis aussi vraiment enthousiaste, et j'étais même un peu émue ce matin", se réjouit-elle - en anglais. "Quand je me suis réveillée, je me suis dit +bon, c'est vraiment en train de se passer?+"