Coca Cola sommé de rappeler un de ses produits en raison de risque pour la santé

Ces canettes de Coca-Cola au goût cerise font l'objet d'une mesure de précaution en raison de la présence d'un produit chimique dangereux. "Le revêtement intérieur de la canette en résine phénoxy est produit à partir du Bisphénol A", selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Le Bisphénol A, interdit en France depuis 2015 alors qu'il était auparavant utilisé dans la fabrication de conserves et canettes, est un perturbateur endocrinien d'après l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses). Le Bisphénol A est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies (cancer du sein, infertilité, etc.).

Rappel Conso n'indiqua pas combien de canettes sont concernées par la mesure. Le rappel court jusqu'au 27 août prochain et les acheteurs peuvent demander un remboursement intégral.