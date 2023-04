Colombie: la dissidence des FARC "prête" à négocier la paix à compter du 16 mai

"Nous annonçons au monde entier que nos délégués à la table du dialogue avec le gouvernement sont prêts pour le 16 mai", a déclaré une porte-parole de l'état-major central des FARC (EMC-FARC), principale dissidence des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), qui avait refusé de signer l'accord de paix historique de 2016 entre le gouvernement et la guérilla marxiste.

Dans la plus pure tradition des anciennes guérillas marxistes d'Amérique latine, la dissidence des FARC a annoncé dimanche, au cours d'un grand rassemblement "populaire" dans le sud de la Colombie, être "prête" à négocier la paix à compter du 16 mai avec le gouvernement de gauche du président Gustavo Petro.

"Nous venons avec la pleine conviction et espérance que depuis ce point de départ, nous pouvons commencer à construire la feuille de route qui permettra à la Colombie d'éradiquer les causes du conflit", a déclaré peu après à la tribune "Ivan Mordisco".

Donné pour mort en 2022 par le gouvernement conservateur sortant, le numéro un de la dissidence, "Ivan Mordisco", accompagné de son état-major, était présent, en treillis et souriant, devant plusieurs milliers de personnes, en très grande majorité des paysans, membres d'organisations sociales et sympathisants de la rébellion.

Ils sont estimés à près de 3.000 hommes et opèrent principalement en Amazonie, sur la côte Pacifique et à la frontière vénézuélienne.

Sous son commandement, les dissidents, qui se considèrent comme les vrais héritiers des FARC -longtemps la plus puissante guérilla marxiste d'Amérique latine-, ont fédéré ces derniers mois plusieurs autres "Fronts" de la dissidence opérant dans diverses régions de la Colombie.

"La table de dialogue inaugurera une nouvelle culture politique, dont le peuple sera le principal protagoniste, et dont les FARC seront les garants", a-t-il affirmé, derrière ses lunettes fumées.

Dans son discours, le chef de la dissidence a évoqué la "tristesse" suscitée en son temps chez ses troupes par l'accord historique de 2016, qui a abouti au désarmement de l'essentiel des FARC.

"Le peuple comme souverain doit être écouté et ses besoins satisfaits", a-t-il plaidé, posant son mouvement comme un défenseur des "opprimés" mais également de la planète et de l'environnement, engagé dans le "massacre en cours contre la nature".

- Norvège et "justice sociale" -

Avec ce rassemblement en forme d'engagement pour la paix, dans la savane du Yari, dans les piémonts amazoniens, les dissidents des FARC répondent ainsi à la proposition de négociation par le président de gauche Gustavo Petro, élu à l'été 2022, qui ambitionne de rétablir une "paix totale" dans le pays, après plus d'un demi-siècle de conflit interne et d'agissements de nombreux groupes armés.

A l'initiative du président Petro, un cessez-le-feu bilatéral de six mois a été convenu avec les principales factions de la dissidence des FARC depuis le 1er janvier, ainsi qu'avec d'autres groupes armés. S'il a été rompu avec les narcotraficants du Clan del Golfo, il a tenu jusqu'à présent avec la dissidence, malgré, a dénoncé la rébellion, des attaques des forces gouvernementales.

L'EMC-FARC a d'ores et déjà proposé que ce dialogue se déroule en Norvège. "Mais cela reste une proposition", a précisé un commandant de l'EMC-FARC, Danilo Alvizu, jugeant les "conditions d'un dialogue réunies et le moment propice" avec le "gouvernement démocratique" de M. Petro.

"Ivan Mordisco" a par ailleurs lancé un appel à la guérilla guévariste de l'ELN, engagée de son côté dans des négociations avec le gouvernement, et dont les combattants s'affrontent régulièrement avec les dissidents: "aux compagnons de l'ELN, nous les invitons à mettre fin à la guerre entre nos deux organisations, qui ne bénéficie qu'à la classe possédante de ce pays. De notre côté, nous ferons tout notre possible pour rechercher ce rapprochement".

Portraits des défunts chefs ou leaders historiques du groupe marxiste, harangues et slogans à la gloire de la "lutte révolutionnaire", des "guérilleros", "camarades" et paysans tombés au nom de la "lutte sociale"... le rassemblement de ce dimanche, organisé sous la pluie et les pieds dans la boue, dans une ferme perdue de la savane, avait l'allure des grand-messes des maquis communistes de la deuxième moitié du XXème siècle.

Pendant des heures, représentants des organisations sociales et paysannes sont montés à la tribune pour exposer leur vision des futures négociations, exigeant unanimement une "paix avec la justice sociale". Le tout sous l'oeil de l'état-major au grand complet de l'EMC-FARC protégé par leurs escortes en armes.