Confirmation de la mort d'une pacifiste israélo-canadienne dans l'attaque du Hamas

Le fils de Vivian Silver, Yonatan Zeigen, 35 ans, qui vit à Tel-Aviv, avait expliqué quelques jours après l'attaque qu'il parlait au téléphone avec elle lors de l'attaque du kibboutz.

Le samedi 7 octobre vers 11h00 (09h00 HB), "on était en contact par téléphone et elle m'a écrit : 'ils sont dans la maison'", avait-il expliqué à l'AFP. "Depuis, plus rien".

Vivian Silver avait mis en place des programmes d'aide pour les habitants de Gaza et les aidait à se faire soigner en Israël.