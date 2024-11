Conflit au Proche-Orient: plusieurs blessés, dont des enfants, dans "l'attaque" d'un centre de vaccination à Gaza

Les autorités sanitaires s'étaient félicitées du déroulement de l'opération qui avait même pris des allures festives, avait raconté le responsable de l'OMS pour le territoire palestinien de Gaza, le docteur Rik Peeperkorn. Les parents et les enfants -souvent vêtus de leurs plus beaux habits- avaient profité de ces brefs moments de répit dans une guerre qui dure depuis plus d'un an.

La deuxième partie de la campagne de vaccination - essentielle pour renforcer l'immunité - a commencé comme prévu le 14 octobre, d'abord dans le centre de Gaza, puis dans le sud. Mais l'OMS avait indiqué la semaine dernière avoir été contrainte de reporter la phase finale dans le nord en raison des combats. Elle a finalement redémarré samedi. Selon l'organisation, 452.000 enfants ont déjà été vaccinés dans le centre et le sud de la bande de Gaza.