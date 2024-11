"J'opérais nuit et jour sans m'arrêter": Ahmed, chirurgien palestinien, a trouvé refuge en Belgique, il raconte son calvaire à Gaza

"Gaza n'existe plus, la ville est entièrement détruite", dit-il, dépité. Ahmed Moghrabi est chirurgien plastique, spécialiste des grands brûlés. Il décrit des conditions de travail atroces depuis la guerre. La peur, la violence, le manque de médicaments et de matériel.

"J'opérais nuit et jour sans m'arrêter. On faisait face à des centaines de corps et des centaines de blessés arrivaient toutes les heures", raconte notre interlocuteur. Le chirurgien se souvient notamment d'un petit garçon de 9 ans, très grièvement blessé et qui avait perdu toute sa famille: "Honnêtement, je l'ai regardé, je me sentais impuissant, je ne savais pas comment le soigner. C'était le seul survivant de sa famille, je voulais faire tout mon possible pour cet enfant et je l'ai fait, je l'ai sauvé."