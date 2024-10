Coupe de l'America: Grant Dalton, l'architecte des exploits de Team New Zealand

Partager:

Sur les pontons, c'est le patron. Le directeur de Team New Zealand Grant Dalton a soulevé la Coupe de l'America pour la 3e fois d'affilée samedi à Barcelone, un exploit qui fait entrer encore un peu plus ce charismatique kiwi dans l'histoire de la voile. A 67 ans, Dalton n'a rien perdu de son esprit de compétition légendaire, malgré plus de vingt ans passés aux commandes de l'écurie néo-zélandaise. "Si tu n'es pas avec nous, tu es contre et on doit travailler plus que toi", estime l'ancien skipper hauturier.

Souvent coiffé d'une casquette noire ou bleue barrée de l'inscription "Team New Zealand", ce sexagénaire au petit gabarit athlétique cache parfois son regard dur derrière des lunettes de soleil, mais c'est toujours lui qui monte au front en cas de crise. "On devrait être de retour en course demain", assurait-il ainsi d'un ton calme face aux caméras après une chute de plusieurs mètres de l'AC75 rouge et noir sur son ber au tout début de la Coupe Louis-Vuitton, que les équipes adverses pensaient catastrophique pour la suite. "Il ne panique jamais, n'hésite pas à prendre les décisions difficiles et maîtrise très bien l'art de la communication", admire un membre haut-placé de l'encadrement de l'un des cinq autres défis engagés sur cette 37e édition du plus vieux trophée sportif du monde.