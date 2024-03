Crise en Haïti: d'"innombrables enfants" risquent de mourir, alerte l'Unicef

"La violence et l'instabilité en Haïti ont des conséquences bien au-delà du risque de violence en tant que telle. La situation crée une crise sanitaire et alimentaire qui pourrait coûter la vie à d'innombrables enfants", a déclaré Catherine Russell dans un communiqué.

L'escalade de la violence des gangs dans les départements de l'Artibonite et de l'Ouest, qui inclut la capitale Port-au-Prince, a restreint la distribution de l'aide humanitaire et affecté le système de santé déjà fragile, "créant une menace imminente pour la vie de plus de 125.000 enfants en risque de malnutrition aiguë", a précisé l'Unicef.

Dans ce contexte, l'agence onusienne appelle notamment la communauté internationale à accélérer un retour à l'ordre -- alors que le déploiement promis de mission multinationale de sécurité menée par le Kenya se fait toujours attendre--, et à accroître le soutien financier.

Haïti, qui vivait déjà une profonde crise politique et sécuritaire, est en proie à un regain de violences depuis le début du mois, lorsque plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince, disant vouloir renverser le Premier ministre Ariel Henry.