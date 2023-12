Crise Venezuela-Guyana: réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi

"Les actes du Venezuela violent les principes les plus fondamentaux du droit international (...) qui considère illégal de la part de n'importe quel Etat d'utiliser ou de menacer d'utiliser la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un autre Etat", ajoute la lettre datée de mercredi.

"Sa conduite constitue une menace directe à la paix et la sécurité du Guyana, et plus largement menace la paix et la sécurité de la région entière", insiste le ministre, dont le pays entrera le 1er janvier au Conseil de sécurité parmi les membres non permanents.

La communauté internationale s'inquiète de la tension croissante entre le Venezuela et le Guyana sur l'Essequibo, la région riche en pétrole entre les deux pays qui ont cependant assuré mercredi avoir ouvert des "canaux de communication".

Caracas revendique depuis des décennies l'Essequibo (parfois appelé Guayana Esequiba), territoire de 160.000 km2 représentant plus des deux tiers du Guyana et où vivent 125.000 personnes, soit un cinquième de sa population.