Cuba: faute de main d'oeuvre, le secteur sucrier fait appel à des prisonniers

"Pour terminer la dernière récolte et respecter le plan, il a fallu trouver du personnel supplémentaire, dont 113 prisonniers", a expliqué lundi soir Amaury Depestre, député de la province de Cienfuegos et directeur de la centrale sucrière "14 de Julio", cité par le média d'Etat Cubadebate.

Depuis le mois de mars, un décret encadre la possibilité pour des Cubains et étrangers qui purgent des peines de prison sur l'île de travailler à l'intérieur et à l'extérieur des prisons, ainsi que leurs conditions de travail et les salaires.

Ce n'est pas la première fois que des responsables économiques ou des députés cubains se plaignent du manque de main-d'œuvre dans l'agriculture, touchée de longue date par l'exode rural.

Ce phénomène est aujourd'hui aggravé par une vague migratoire sans précédent et par le départ des travailleurs agricoles vers des emplois mieux rémunérés, notamment dans le secteur privé local en expansion depuis 2021.