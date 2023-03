Damas et l'ONU ont échoué à aider les Syriens après les séismes

"Bien qu'il y ait eu de nombreux actes d'héroïsme au milieu de la souffrance, nous avons également été témoins de l'échec total du gouvernement et de la communauté internationale, y compris les Nations unies, à diriger rapidement l'aide vitale vers les Syriens", a déclaré le président de la Commission, Paulo Pinheiro, dans un communiqué diffusé à l'occasion de la publication d'un nouveau rapport.

La secousse de magnitude 7,8, suivie d'une autre neuf heures plus tard de magnitude 7,6, a tué près de 46.000 personnes et fait 105.000 blessés en Turquie, selon des bilans non définitifs. Près de 6.000 personnes ont aussi perdu la vie en Syrie, selon les autorités.

Le séisme a démultiplié le défi posé aux organisations humanitaires pour venir en aide à la population syrienne, en particulier dans la zone rebelle d'Idleb (nord-ouest), vu que le pays était frappé par des sanctions internationales et que les routes d'accès au seul point de passage frontalier autorisé par Damas avant le séisme avaient elles-mêmes été endommagées.

Depuis, les États-Unis et l'Union européenne ont allégé les sanctions imposées à la Syrie, tandis que Damas a accepté d'autoriser l'ONU à ouvrir d'autres passages frontaliers pour aider à acheminer plus d'aide.