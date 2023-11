De nouveaux échanges de tirs entre Israël et le Liban

En réaction, l'armée israélienne a donc visé les lieux d'où provenaient les tirs et une cellule terroriste armée a également été bombardée et touchée.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, à la suite du massacre perpétré par le Hamas sur le sol israélien, les tensions ont également augmenté à la frontière entre Israël et le Liban. Les confrontations entre l'armée israélienne et la milice chiite du Hezbollah au Liban augmentent et ont déjà causé des morts dans les deux camps, également auprès des civils.