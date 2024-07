De nouveaux policiers kényans arrivent en Haïti, en renfort contre les gangs

"Il y avait 200 policiers kényans, arrivés le 25 juin dernier, auxquels se sont ajoutés 200 aujourd'hui", a déclaré à l'AFP une source au sein du cabinet du Premier ministre haïtien.

La MMAS, soutenue par l'ONU et prévue pour une durée initiale d'un an (jusqu'en octobre 2024), est chargée de soutenir la police haïtienne dans ses opérations contre les gangs et la criminalité, d'assurer la sécurité d'infrastructures et de permettre aux civils d'accéder à l'aide humanitaire".

Haïti souffre depuis longtemps de la violence de ces groupes armés, qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince et des axes majeurs du pays. Cette violence a redoublé en début d'année et poussé le Premier ministre contesté Ariel Henry à démissionner.