Déjà deux fois plus de femmes et d'enfants enlevés en Haïti qu'en 2022

Les cas d'enlèvement augmentent de manière alarmante en Haïti. Au premier semestre 2023, un peu moins de trois cents femmes et enfants ont été enlevés soit presque autant qu'en 2022 et trois fois plus qu'en 2021, selon de nouveaux chiffres dévoilés lundi par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef)

La corruption, l'instabilité politique et la violence règnent depuis des années en Haïti où des gangs s'affrontent pour le contrôle de la capitale Port-au-Prince. Ces groupes armés kidnappent des femmes et des enfants qui serviront plus tard de monnaie d'échange. Les victimes qui parviennent à rentrer chez elles portent des blessures physiques et émotionnelles.

Fin juillet, une Américaine qui travaille en Haïti pour une ONG locale a été enlevée avec son enfant. "La tendance croissante des enlèvements est extrêmement préoccupante et menace à la fois le peuple haïtien et ceux qui viennent en aide", souligne le représentant de l'Unicef, Garry Conille.