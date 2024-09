Des émissions de carbone considérables après les feux de forêt cet été à travers le monde

Les feux de forêt survenus cet été en Amérique du Sud et au Canada ont produit des émissions "remarquables" de carbone et de particules, selon un rapport publié mercredi par l'observatoire européen Copernicus. En parallèle, le Sud-Est de l'Europe a fait face à une activité "importante" en matière d'incendies de forêt.

"La saison des incendies en Amérique du Sud a été particulièrement marquée par des feux intenses et généralisés en Bolivie et au Brésil, notamment dans la région du Pantanal, abritant les plus grandes zones humides tropicales du monde", relate le rapport.

En comparaison avec la même période ces 21 dernières années, les émissions dues à ces feux ont été "généralement supérieures à la moyenne" en 2024, indique Copernicus. Elles ont été exceptionnellement élevées en Bolivie et dans les États brésiliens d'Amazonas et de Mato Grosso do Sul, avec respectivement 44, 22 et 13 mégatonnes de carbone émises.