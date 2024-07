Des enquêteurs de l'ONU décrivent un "schéma" de graves violations au Soudan

La Mission internationale indépendante d'établissement des faits de l'ONU, récemment créée pour le Soudan, a précisé avoir passé trois semaines au Tchad pour rencontrer des survivants du conflit au Soudan, des membres de la société civile soudanaise et d'autres observateurs.

Elle a également entendu parler de "pillages, d'incendies de maisons et d'utilisation d'enfants soldats".

La mission d'établissement des faits, créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU fin 2023 pour enquêter sur les abus présumés dans le conflit, mais qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU, a également décrit "des détentions arbitraires, des actes de torture (et) des disparitions forcées".

"Ces actes brutaux doivent cesser et leurs auteurs doivent être traduits en justice", a déclaré Mona Rishmawi, membre de la mission.

Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre pour avoir visé délibérément des civils et bloqué l'aide humanitaire.

La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de dix millions de personnes ont été forcées de se déplacer à cause des violences.