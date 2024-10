Des frappes "de plus en plus fortes": l'armée israélienne mène de nouveaux raids au Liban et prépare sa réponse à l'Iran

Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, avait prévenu vendredi que ses alliés, principalement le Hezbollah et le Hamas, poursuivraient le combat contre Israël, dans une rare prise de parole à l'approche du premier anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, le 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

L'attaque iranienne de mardi, la deuxième depuis avril a entraîné des menaces croisées de représailles entre Israël et l'Iran, attisant les craintes d'un embrasement au Moyen-Orient. Israël y "prépare une réponse", a indiqué un responsable militaire israélien sous couvert d'anonymat.

A la mi-journée, de nouvelles frappes israéliennes ont secoué la banlieue sud de Beyrouth, après plus d'une dizaine dans la nuit, selon l'agence de presse libanaise ANI.

Dans le sud du pays, des soldats israéliens "ont tenté à nouveau d'avancer" et "les affrontements se poursuivent", a indiqué samedi le mouvement libanais. Il a affirmé notamment avoir tiré des roquettes sur la base aérienne de Ramat David près de Haïfa, dans le nord d'Israël, à environ 45 km de la frontière.



L'armée israélienne, qui a lancé le 23 septembre des bombardements massifs dans le pays voisin, disant y viser des cibles du Hezbollah, avait appelé les habitants à évacuer certains secteurs.

Dans la matinée, des flammes s'échappaient d'immeubles touchés, dont certains effondrés, dans la zone, où des habitants venaient à la hâte rassembler quelques affaires, a constaté un journaliste sur place.



Dans un quartier voisin, Abou Abbas, un restaurateur de 62 ans s'affirme déterminé à rester chez lui malgré les frappes "de plus en plus fortes chaque nuit et le bruit des raids" terrifiant.