Mpox: la RDC se prépare à administrer les premiers vaccins

La République démocratique du Congo (RDC) se prépare samedi à administrer ses premiers vaccins depuis le début de l'épidémie actuelle de mpox, pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie dans le pays d'Afrique centrale, de loin le plus touché au monde par le virus.

Les premières vaccinations sont prévues à Goma, dans l'est du pays. En milieu de matinée, dans le plus grand hôpital de la capitale de la province du Nord-Kivu, des équipes des autorités locales épaulées par plusieurs ONG étaient occupées à monter des tentes et déployer des banderoles rappelant les gestes barrières avec le message "Le mpox existe", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une cérémonie officielle est prévue en début d'après-midi et les premières vaccinations notamment de personnels de l'hôpital devraient avoir lieu dans la foulée, selon le programme annoncé par les autorités.