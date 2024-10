L'ONU qualifie d'"illégale" la frappe d'Israël ayant fait 18 morts jeudi en Cisjordanie

L'armée israélienne a indiqué jeudi avoir "éliminé" un chef local du Hamas dans un raid aérien sur le camp de réfugiés de Tulkarem, ville du nord de la Cisjordanie, dans le cadre d'une opération conjointe des forces armées et du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure d'Israël.

"Cette attaque s'inscrit dans un contexte très préoccupant d'usage illégal de la force par les forces de sécurité israéliennes au cours d'opérations de type militaire en Cisjordanie, qui ont causé de nombreux préjudices aux Palestiniens et d'importants dégâts aux bâtiments et aux infrastructures", indique un communiqué du bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme pour le Territoire palestinien occupé.

Pour le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, il s'agit d'un "autre exemple clair du recours systématique à la force meurtrière par les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie, souvent inutile, disproportionné et donc illégal".

Cette frappe est la plus meurtrière depuis 2000 en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, a indiqué à l'AFP une source au sein des services de sécurité palestiniens.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre dans la bande de Gaza entre l'armée israélienne et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, les violences entre les Palestiniens d'une part, et l'armée et les colons israéliens d'autre part, n'ont cessé de s'intensifier en Cisjordanie.