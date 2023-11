Des otages, dont une Américaine de 4 ans, et des prisonniers libérés au 3e jour de pause: le Hamas serait prêt à prolonger la trêve

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dimanche dans son 51e jour, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza, où il a pris le pouvoir en 2007. En représailles, Israël, qui a juré d'"anéantir" le Hamas, a bombardé sans relâche la bande de Gaza jusqu'à l'entrée en vigueur d'une trêve vendredi.

Le Hamas serait prêt à "prolonger la trêve actuelle de 2 à 4 jours"

Une trêve humanitaire de quatre jours, renouvelable, est entrée en vigueur vendredi matin après un accord entre Israël et le Hamas conclu sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, et tenait encore dimanche.

L'accord prévoit la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, ainsi que l'entrée quotidienne d'aide à Gaza.