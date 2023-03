Des pilotes israéliens protestent contre la réforme judiciaire

Dans une lettre envoyée dimanche au chef de l'état-major et publiée par les médias, 37 pilotes menacent de ne pas se présenter à cette journée prévue mercredi. "Nous continuerons de servir l'État d'Israël juif et démocratique à tout moment et au-delà des frontières (...). Nous avons décidé de faire une pause d'une journée pour parler des processus inquiétants que traverse le pays", a expliqué l'un des pilotes dont l'identité ne peut pas être publiée en raison de la censure militaire.

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche sur Twitter que "quand on est appelé à une période de réserve on se présente, nous sommes un seul peuple."

La coalition de droite et d'extrême droite qu'il a mise en place en décembre tente de faire passer une législation qui donnerait notamment au gouvernement une plus grande influence sur la sélection des juges et limiterait les prérogatives de la Cour suprême.

Ce projet de réforme a provoqué des manifestations massives en Israël depuis son annonce début janvier.