Donald Trump est arrivé au tribunal pour son procès et dénonce "une persécution politique" contre lui

Peu avant le début de l'audience au tribunal de Manhattan le candidat républicain a dénoncé une fois de plus une "persécution politique" ourdie par l'administration du président démocrate Joe Biden. Il est ensuite entré dans la salle d'audience derrière un de ses avocats, où il a pris place, une expression de gravité sur le visage, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Donald Trump, devenu lundi le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale, a qualifié "d'attaque contre l'Amérique" son procès à New York, qui rend encore plus imprévisible son duel contre Joe Biden lors de l'élection de novembre.

Donald Trump est jugé pour une affaire de paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X Stormy Daniels, à quelques jours de l'élection de 2016 qui avait fait de lui le 45e président des Etats-Unis.

Un peu plus de trois ans après avoir quitté la Maison Blanche dans le chaos, il risque, en théorie, une peine de prison. Cela ne l'empêcherait pas d'être candidat au scrutin présidentiel du 5 novembre, où il rêve d'une revanche contre Joe Biden, mais placerait la campagne dans une situation totalement inédite. S'il était déclaré non coupable, ce serait au contraire une victoire majeure pour le candidat républicain.

"Les enjeux sont très élevés, parce que Trump et ses avocat ont réussi jusqu'à présent à ralentir les (autres) procès" sur des accusations de tentatives illégales d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020 et sa gestion de documents classifiés, souligne pour l'AFP Carl Tobias, professeur de droit de l'université de Richmond. Et le dossier Stormy Daniels, qualifié de fragile par des experts, "pourrait être le seul jugé avant les élections", ajoute-t-il.