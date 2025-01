Donald Trump et ses ambitions d’annexion: faut-il prendre ses menaces au sérieux?

Le futur président américain Donald Trump multiplie les déclarations fracassantes, menaçant d’annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Derrière ces propos provocateurs se trouvent des enjeux stratégiques bien réels.

Pourtant, ces menaces ne sont pas seulement symboliques. Trump justifie ces ambitions par des intérêts stratégiques et économiques précis : le canal de Panama, cédé par les États-Unis en 1999, représente un axe clé pour réduire les coûts de transit des navires américains et pénaliser ceux de la Chine.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi en Floride, Donald Trump a exprimé sa volonté d’annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama. Ces déclarations, dignes d’un scénario de fiction géopolitique, visent à faire des États-Unis le plus grand pays au monde, surpassant la Russie en superficie.

Face à ces déclarations, les gouvernements du Canada, du Groenland et du Panama ont rejeté fermement toute idée d’annexion. Le ministre des Affaires étrangères danois, Lars Løkke Rasmussen, a appelé au calme, rappelant l’importance du dialogue tout en soulignant que "tout ne doit pas être dit à voix haute".

Le Canada incarne, pour Trump, un vieux rêve : réunir les ex-colonies britanniques et françaises sous un même drapeau américain. Le Groenland, territoire autonome danois, attise les convoitises pour ses ressources minières et ses nouvelles routes maritimes rendues accessibles par la fonte des glaces.

Provocation ou stratégie ?

La posture de Donald Trump pose une question clé : est-il simplement provocateur ou suit-il une stratégie calculée ? Derrière son style jugé peu diplomatique, des objectifs stratégiques se dessinent.

Trump semble vouloir réaffirmer la domination américaine sur des territoires et infrastructures jugés essentiels, tout en défiant la Chine et l’Europe sur le plan économique.Ses déclarations sur l’annexion ne sont donc pas qu’une provocation.

À lire aussi Du Panama au Groenland, Donald Trump réitère ses visées expansionnistes

Elles servent à tester les réactions internationales et à préparer le terrain pour des négociations musclées, voire des mesures protectionnistes visant les partenaires des États-Unis.

Une Europe sur ses gardes

Pour les Européens, ces déclarations sont un rappel du caractère imprévisible de la future politique étrangère américaine. Si le Groenland est un territoire danois, toute pression exercée sur le Danemark affecterait indirectement l’Europe dans son ensemble. Une guerre commerciale avec des droits de douane élevés, comme Trump l’a déjà envisagé par le passé, serait une menace réelle pour les économies européennes.

Comme l’avait déclaré Pierre Elliott Trudeau, ancien Premier ministre canadien : "Être le voisin des États-Unis, c’est comme dormir avec un éléphant. On subit chacun de ses mouvements et de ses grognements." Cette citation résonne plus que jamais alors que Donald Trump s’apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale.

Faut-il prendre Trump au sérieux ?

Non, pas totalement. Mais il serait imprudent de le sous-estimer. Si ses propos relèvent parfois de l’exagération ou de la mise en scène, les intentions stratégiques derrière ses déclarations sont bien réelles.

L’Europe et les alliés des États-Unis doivent rester vigilants face à un président dont la politique étrangère pourrait bousculer l’ordre international.