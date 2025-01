Menaces contre le canal de Panama et le Groenland: Trump peut-il vraiment annexer ces territoires par la force?

Depuis quelques jours, Donald Trump n'exclu pas de reprendre le contrôle du canal de Panama et d'obtenir le Groenland par la force. Faut-il prendre le futur président au sérieux ?

Durant une conférence de presse, il y a quelques jours, Donald Trump a affirmé qu'il ne pouvait pas jurer que les États-Unis n'utiliseraient pas la force armée pour prendre le contrôle du canal de Panama et idem pour le Groenland.

"Pour le Groenland, c'est la même chose", poursuit notre spécialiste. "L'idée est de donner des avantages aux États-Unis. Pour le Groenland, c'est une zone qui abrite d'énormes quantités de pétrole. Or, depuis 2021, le Danemark refuse l'exploration pétrolière, ce qui gêne les entreprises américaines. Donald Trump fait tout simplement du chantage."

Quel crédit faut-il donner à ces menaces ?

"Avec Donald Trump, il faut toujours être très prudent, mais une attaque militaire semble très peu probable", rassure encore notre journaliste en répondant à cette question. Et pour cause, "dans le cas du Groenland, il faut savoir que ça appartient au Danemark, pays de l'OTAN et allié des Etats-Unis. Annexer un territoire d'un pays de l'OTAN, ça serait une crise majeure au sein de l'Alliance Atlantique". Autre aspect économique : avec le réchauffement climatique, de nouvelles voies commerciales s'ouvrent dans des zones qui étaient jusqu'ici bloquées par la banquise arctique. Ces voies maritimes attisent la convoitise de la Russie, de la Chine, évidemment, des Etats-Unis.

Au-delà de l'aspect économique, le Groenland est très important pour les États-Unis au niveau de la défense militaire. Une base américaine est installée près de la ville de Thulé et elle permet d'accueillir des avions, des bombardiers, mais aussi des radars qui permettent de détecter une éventuelle attaque de missiles de la Russie. "Or, Washington reproche au Danemark de ne pas protéger suffisamment cette zone. Alors Donald Trump dit, si vous ne le faites pas, je le ferai moi-même. Le Danemark l'a compris, puisqu'il vient de débloquer 1,5 milliard de dollars pour protéger la zone."