Egypte: arrestation d'un caricaturiste pour des dessins critiquant les autorités

Un caricaturiste égyptien a été arrêté tôt lundi à son domicile après avoir publié des dessins critiquant les autorités sur le journal en ligne indépendant Al Manassa, ont annoncé sa rédaction et le syndicat des journalistes.

Depuis un an, les pénuries d'énergie et de devises étrangères qui frappent l'Egypte ont conduit le gouvernement à instaurer des délestages planifiés.

Il y a actuellement "plus de 23 journalistes" derrière les barreaux en Egypte a écrit sur Facebook lundi Khaled Elbalshy, président du syndicat, appelant à leur libération.

Avec les températures caniculaires estivales, les coupures sont devenues plus longues et plus fréquentes, mettant la patience des Egyptiens à rude épreuve.

L'Egypte occupe la 170e place sur 180 dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) en 2024.

Selon Washington, Le Caire viole les droits humains dans tous les domaines, des prisons à la liberté d'expression en passant par les droits LGBT+.